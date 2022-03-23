/687582/محافظ-أسيوط-يعلن-إنطلاق-الحملة-القومية-للتطعيم-ضد-شلل-الأطفال-نهاية-مارس

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن مديرية الصحة والسكان ستبدأ تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد 27 مارس الجاري ولمدة أربعة أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات لجميع الأطفال المتواجدين على أرض المحافظة أيا كان محل ميلادهم من خلال الفرق المتحركة المدربة وجميع الفرق الثابتة بمراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الاتوبيس والأسواق وغيرها بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

ووجه المحافظ بالاستعداد لتنفيذ الحملة من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن الأحياء بالتنويه والإعلان عن الحملة ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع أعضاء فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الحملة تستهدف 761166 طفل على مستوى المحافظة وتم تشكيل عدد كافي من فرق التطعيم عددها 2577 فرقة متحركة وثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وجميعهم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية وأيضا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم حيث تم توفير 898341 جرعة تقريبًا كما تم مراجعة معدات سلسة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفائتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة مؤكدًا أن التطعيم مجاني دون أى رسوم.

استعدادات أسيوط لشهر رمضان

وعلى صعيد أخر استعدت محافظة أسيوط لاستقبال شهرررمضان المبارك بحزمة من الاجراءات، وجاء أبرزها افتتاح عدة منافذ لمعارض أهلا رمضان، فضلاً عن تنفيذ عدداً من الحملات التموينية لضبط الأسواق ومواجهة محتكرى السلع وكذلك التأكد من سلامة النتجات المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى.