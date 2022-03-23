/687579/قبل-مواجهة-السنغال-المرتقبة--تعرف-على-مشاركات-مصطفي-محمد-و-مروان-حمدي

يدخل منتخب مصر مباراته يوم الجمعة القادم، أمام منتخب السنغال، ضمن تصفيات كأس العالم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام مصطفي محمد ومروان حمدي

خاض مصطفي محمد 22 مباراة فريق جالاتا سراي التركي، أحرز 6 أهداف، أسيست 3،مشاركة 968دقيقة .

فيما مروان حمدي 12 مباراة خاضها، أحرز 6 أهداف ، أسيست واحد، 1069 دقيقة شارك فيها في جميع المباريات مع سموحة

وفضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر ضم مروان حمدي مهاجم سموحة عن محمد شريف مهاجم الأهلي و أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي، حيث يرى في مروان حمدى المهاجم المناسب لطريقة لعب المنتخب، بالإضافة إلى التزامه بالأدوار الدفاعية المطلوبة ومساعدة زملائه فى غلق المساحات عند فقدان الكرة، وتنفيذه تعليمات الجهاز الفنى.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

كأس أمم إفريقيا 2021

الجدير بالذكر أن تلقي منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام نظيره السنغالي بضربات الجزاء، وذلك بعدما قد الفراعن أداء مميزومباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

وفى ذلك الوقت لم تتمالك لاعبي المنتخب المصري نفسها حيث سيطر الحزن عليهم، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.