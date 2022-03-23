مايا مرسي: الرئيس السيسي صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة لتتولى كل المناصب

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه فى كل عام وتعيش المرأة المصرية عصرا ذهبيا يؤمن لها كافة الحقوق والحريات، وتفخر إرادة مصرية واعية مستنيرة، متابعة: "سلاما على من رأي جدار الوطن يريد أن ينقض فأقامه ولم يتأخر لحظة.. سلاما على من لم ينتظر أي شيء وفى كل خطوة كانت القناعة والايمان بأن أجرنا على الله.. سلاما على يد تمتد في أيامنا فتواسي وتجبر وتجود.. فخامة السيد الرئيس لقد رزقنا انسانيتك.. فكل التحية والتقدير".

وأضافت خلال كلمتها في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: "كلمتى اليوم شهادة للتاريخ.. فالأحلام أصبحت حقيقة.. بعد 72 عاما من المطالبات ولأول مرة في تاريخ وكيلات النيابة العامة.. وقاضيات فى مجلس الدولة.. شكرا قضاة مصر الإجلاء.. وكلمة السر هى الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصول المرأة على حقوقها الدستورية.. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية لتتولى كافة المناصب في مصر دون أي تمييز".

وتابعت: "المجلس القومى للمرأة يعمل وفق لجان وفروع في برنامجي حياة كريمة وتنمية الأسرة.. ونجد التكامل والتنسيق من قبل أجهزة الحكومة للتخطيط القوى المراعى للاحتياجات المرأة إعمالا لمنهج الحق في التنمية، متابعة: "أطلق المجلس برامج لتدوير المخلفات الزراعية والتدريب على ريادة الأعمال.. وتعزيز الخدمات التسويقية وتطوير الحرف التراثية.. تأهيل الفتيات وتعديل استخدام التكنولوجيا.. ونحتفل اليوم باستخراج البطاقة مليون بالمجان للسيدات الأولى بالرعاية.. ونعمل على جلسات التوعية بالقضايا السكنية مع الجهات المعنية.. وننفذ برامج الإرشاد الأسري.. ونواصل الاستثمار في الفتيات من خلال تزويدهن بالمعارف الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

وتطرقت إلى تطبيق تحويشة.. أول تطبيق داخل مصر للإقراض والادخار.. جاء ثمرة التعاون مع البنك المركزي وهو بديل رقمي ويمثل نقلة نوعية للقري المصرية في إطار الشمول المالي والادخار والاقراض، وواصلت قائلة: "لأول مرة وكيلات مصرفيات.. بنك بكل الصلاحيات يتنقل من بيت لبيت لتوفير كل الخدمات البنكية".

وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تحقيق التوعية من خلال كافة الأساليب والاعتماد على الفن والدراما ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بجانب حملات طرق الأبواب في كل القري والكفور والنجوع مشيرة إلى أنه شهد عام 2021 إقرار قوانين وإدخال تشريعات لتحقيق التمكين للمرأة المصرية والحفاظ عليها، وتمكين المرأة وأصدر رئيس الوزراء قرار بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف"، وإطلاق واعتماد أول نظام إحالة وطنية.. حماية المرأة من كافة أشكال العنف.

وما وصلت إليه المرأة المصرية مصدر فخر وحلقة مضيئة في الجمهورية الجديدة.. ونموذجا ومحركا في المحافل الدولية، واستضافت مصر المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وتسلمت رئاسة المؤتمر، وتعمل مصر على إطلاق مركز الفكر والامتياز مع الأمم المتحدة لتمكين المرأة حتى يكون مركزا رائدا في المنطقة.. وطرحت مصر بيانا للتمكين الاقتصادي لمجلس حقوق الانسان في جينيف".

وقالت في نهاية كلمتها: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عهدت ووفيت وانتصرت لحقوق المرأة.. وهذا نهج الجمهورية الجديدة.. جهورية جديدة تحترم وتقدر المرأة.. وتمكين المرأة واجب وحق أصيل من حقوق الانسان.. وارتبط اسم المرأة المصرية بالقوة والشجاعة والاقدام والصبر والوفاء.. هي العاشقة لوطنها.. أتذكر كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفتاة في شرم الشيخ: "لا متخفيش.. جوه مصر متخفيش.. بلدنا بإذن الله حفظها".

ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.