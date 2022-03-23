الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليًا عن المرأة المصرية بعنوان ”حياة”

شهدت فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عرض فيلم تسجيلي بعنوان:"حياة".
ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.
وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة
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