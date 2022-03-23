السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات بمناسبة شهر رمضان

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة شهر رمضان تعديل مواعيد بعض القطارات حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 02 / 04 / 2022 الآتى : أولاً : خط القاهرة / الاسكندرية والعكس : - قيام قطار 927 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 . - قيام قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) من دمنهور الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50 ليصل الاسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45 . - قيام قطار 928 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00 . - قيام قطار 586 سياحى (الاسكندرية / المنصورة) الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00 . - قيام قطار 23 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25 . - قيام قطار 31 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 18:45 و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20 . - قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00 . - قيام قطار 961 اكسبريس (شبرا الخيمة / بورسعيد) الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40 . ثانياً : خط طنطا / المنصورة والعكس : - قيام قطار 65 ركاب (طنطا / المنصورة) الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35 . - وقوف قطار 297 اكسبريس (طنطا / المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب . - قيام قطار 268 ركاب (المنصورة / طنطا) الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة 14.35 . - وذلك وفقا للجداول المرفقة . - وبانتهاء شهر رمضان المعظم وابتداء من يوم الاثنين الموافق 2/5/2022 تعود هذه القطارات للمسير فى مواعيدها الحالية . وقامت الهيئة برفع درجات الإستعداد بالورش لتجهيز القطارات وعمل غرفة عمليات لإزالة أي معوقات على مدار اليوم

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