قوافل طبية متخصصة في طب وجراحات العيون من جامعة القاهرة بجميع المحافظات

د. الخشت: القوافل تضم نخبة متميزة من أساتذة العيون لتقديم الخدمة الطبية مجانا وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات قصر العيني

د. الخشت: تزويد القوافل بأحدث الأجهزة للتشخيص وتحديد وصرف العلاج لجميع المترددين عليها

د. محمد سامي عبد الصادق: تنظيم هذه القوافل استكمال لدور الجامعة ومسئولياتها المجتمعية فى مختلف المجالات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق الجامعة قوافل طبية متخصصة في مجال طب العيون وجراحتها، لفحص وعلاج مرضى العيون بمختلف المحافظات، وتستمر لمدة 4 أشهر بواقع قافلة كل أسبوع، وتضم القوافل نخبة من الكوادر المتميزة في مجال طب العيون وجراحتها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالمجان وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى قصر العيني لإجراء العمليات الجراحية المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة تبدأ أعمالها غدًا بمركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين، وتستكمل أعمالها الأسبوع القادم بعيادة كلية الحقوق، وتقوم بعمل الفحوصات اللازمة للمرضى من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وتقدم العلاج المجاني لهم، مشيرًا إلى أن القافلة تضم الأجهزة الحديثة، وتقدم الإرشادات الصحية التي يجب اتباعها.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تُدرك أهمية المشاركة المجتمعية لمساعدة أهالينا في جميع محافظات الجمهورية وتُسخر كافة إمكاناتها لتقديم الخدمات المختلفة لهم، مشيرًا إلي حرص الجامعة على المشاركة الإيجابية في كافة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "حياة كريمة"، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لمختلف فئات المجتمع عامة وغير القادرين خاصة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات من بينها إطلاق القوافل التنموية الشاملة والقوافل الطبية المتخصصة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل الطبية المتخصصة التي تطلقها الجامعة تأتي في إطار استكمال دور الجامعة ومسؤولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة لعلاج المصريين، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل شاملة ومجانية نجحت في تحقيق أهدافها في عدة قرى ومدن بمختلف المحافظات، وقدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية وتوعوية لآلاف البسطاء والمحتاجين.