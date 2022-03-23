انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لفرق تمريض الغسيل الكلوي.. بمنشآت هيئة الرعاية الصحية...

في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية علي تطوير و تدريب مختلف الكوادر البشرية من العاملين بين صفوفها، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لفرق التمريض الخاصة بأقسام الغسيل الكلوي، بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر. ارتكز التدريب على عدة محاور أهمها: ■ دور التمريض في إتخاذ القرارات العلاجيه لمرضي الغسيل الكُلوي. ■ الرعايه الطبية التمريضية السليمة لمرضي الغسيل الكُلوي. ■ أهميه مراعاة الحالة النفسية لمرضى الغسيل الكُلوي . ■ طريقه الوصول إلى الأوعية الدموية بشكل سليم . ■ آليات التعامل مع ماكينات الغسيل الكلوي بشكل سليم . ????قام بالتدريب و إلقاء المحاضرات كل من:- ▪️د.محمد علي عبد الستار _ مدرس التمريض النفسي والصحة النفسيه وعضو الجمعية الدولية للتوحد _ كلية التمريض جامعة المنصورة . ▪️د. أحمد صلاح علي محمد _ مدرس تمريض الأطفال بكليه التمريض جامعة المنصورة . ???? انطلقت فعاليات التدريب تحت إشراف:- ▪️د. هبة عويضة_ مدير إداره التدريب والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية. ▪️د. محمود عادل _ عضو إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر بالهيئة العامة للرعاية الصحية. ▪️د. شيماء كمال _ مسؤول قسم التدريب والتعليم الطبي المستمر بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

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