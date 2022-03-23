مايا مرسى: المرأة المصرية تولت كل المناصب فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش أفضل وأزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى، مؤكدة أن مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة المصرية مكنتها من تولى كل المناصب فى مصر دون أى تمييز.





وأضافت مرسى خلال كلمتها فى احتفالية تكريم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لأول مرة يحضر احتفالية المرأة المصرية أول دفعة من قاضيات مصر على منصة القضاء، لأول مرة فى تاريخ مصر.

وقالت مرسى: "نفخر أن الرئيس السيسى يساند المرأة المصرية أمام العالم.. فسلاما على من رأى جدار الوطن يريد أن ينقض فأقامه ولم يتأخر لحظة، سلاما على من لم ينتظر أى شئ وكان على قناعة وإيمان بأن أجرنا على الله، سلاما على يد تمتد فى أيامنا فتواسى وتجبر وتجود.. لقد رزقنا أنسانيتك، فكل التحية والتقدير للرئيس السيسى".

وأشارت إلى أن كلمتها اليوم شهادة للتاريخ فى الأحلام التى أصبحت حقيقة، منوهة بأنه بعد 72 عاما من المطالبات نفخر بأن يكون بيننا ولأول مرة فى تاريخ مصر قاضيات بمجلس الدولة ووكيلات للنيابة العامة.

ولفتت إلى أن كلمة السر هى الإرادة السياسية الداعمة التى شجعت وعززت حصول المرأة على كافة حقوقها الدستورية، مشددة على أن التاريخ سوف يذكر أن الرئيس السيسى هو أول من صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية لتتولى كل المناصب فى مصر دون أى تمييز.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس "بيت المرأة المصرية" يعمل بكل لجانه وفروعه فى كافة المحافظات فى برنامجى "حياة كريمة" و"تنمية الأسرة"، موضحة أن هناك تكاملا وتنسيقا من قبل الحكومة على كل الأصعدة للتخطيط القوى المراعى لاحتياجات المرأة وتنميتها الاقتصادية إعمالا لمنهج الحق فى التنمية.

وبينت أن المجلس القومى للمرأة أطلق هذا العام بالتعاون مع الوزارات المعنية برامج لتدوير المخلفات الزراعية والمشروعات الخضراء وتشجيع وتعزيز التثقيف المالى والرقمى والتدريب لريادة الأعمال وتعزيز الخدمات التسويقية لصاحبات الأعمال، وتطوير الحرف التراثية، علاوة على تأهيل الفتيات فى التعليم الفنى وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتمكينها اقتصاديا.

وتابعت: "نحتفل اليوم باستخراج البطاقة رقم مليون بالمجان للسيدات الأولى بالرعاية، ونقوم بعمل جلسات توعية بشأن القضايا السكنية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف لاستهداف قيادات دينية من الأئمة والقساوسة والراهبات والواعظات، كما ننفذ أيضا برامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة التى تستهدف الآباء والأمهات".