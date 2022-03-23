عاجل- هالة السعيد: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأضافت هالة السعيد خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، اليوم الأربعاء، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته، أن المرأة المصرية تأتى دائما فى الطليعة وهى الشريك الدائم فى صنع السلام. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة عملت على تمكين المرأة من خلال العديد من المشروعات والمبادرات

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