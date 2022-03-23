وزيرة التضامن: نساء هذا البلد ساهمن فى إنعاش مقدراته وحمايتها

جدة - نرمين السيد - وأضافت القباج، خلال حفل تكريم المرأة المصرية "الأم المثالية " 2022، أن وزارة التضامن شديدة الحرص على تعظيم حقوق النساء والأمهات، حيث بلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 74%، كما تم استخراج أوراق ثبوتية لـ850 ألف أم وطفلة، ومضاعفة التعويضات لأمهات الشهداء، كما استفاد من المعاشات 6 ملايين سيدة، والمؤمن عليهن 3 ملايين سيدة.

وتابعت الوزيرة، إنه تم استخراج بطاقات ميزة لجميع المستفيدين من برامجها، بعدد 3 ملايين بطاقة ميزة لمستحقى الدعم النقدى، و200 ألف ميزة للمستفيدين من المشروعات المتناهية الصغر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته، فيلم "حياة"، من إنتاج المجلس القومى للمرأة، على هامش حفل تكريم المرأة المصرية "الأم المثالية " 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

حضر الحفل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.