عاجل- القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى الفريق عبدرب النبى حافظ

جدة - نرمين السيد - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنًا من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الفريق / عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر.





وبحسب بيان للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة: تتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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