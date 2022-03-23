عاجل-صورة تذكارية للرئيس السيسى مع المشاركين باحتفالية تكريم المرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - وبدأت احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بعرض فيلم تسجيلى تحت عنوان "أرقام مشرقة" والذى استعرض ما حققته المرأة المصرية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار الفيلم التسجيلى إلى أن نسبة مشاركة المرأة فى الحكومة بلغت 25% وتمثل ما نسبته 27% كنائبة وزير، و31% كنائبة محافظ، فيما تمثل المرأة فى مجلس النواب بنسبة 28%، فضلا عن نسبة 14% فى مجلس الشيوخ، و44% فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ونوه الفيلم إلى أنه فى عهد الرئيس السيسى ولأول مرة فى تاريخ مصر تتولى المرأة مصرية منصب مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية، كما تولت منصب المحافظ، ومساعدة لوزير العدل، ورئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووكيلة مجلس الشيوخ.