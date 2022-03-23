الصحة: الكشف على 100 ألف مواطن بالمعهد القومى للكبد فى 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمة الفحص الطبى والعلاجى لأكثر من 100 ألف مواطن، فى الفترة من 1 يناير 2022 حتى 22 مارس الجارى، من خلال المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد، أحد وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة للوزارة. الصحة: توقيع الكشف الطبي على 100 ألف مواطن بالمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد





أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين من خلال العيادات الخارجية التابعة للمعهد القومى لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد، شملت عيادات (الكبد، الباطنة، الكبد الدهنى، القولون التقرحى، الأورام، الجراحة، زراعة الكبد، الجلدية، الأطفال)، حيث يتلقى الخدمة الطبية ما يقرب من 10 آلاف مواطن كل أسبوع.

وتابع أن قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية بالمعهد، استقبل 30 ألف مواطن، لإجراء الأشعات العادية، والمقطعية، والرنين المغناطيسى، كما تم إجراء 5000 منظار تشخيصى وعلاجى للمعدة، والقولون، والقنوات مرارية، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 5 آلاف جلسة غسيل كلوى، بقسم الكلى التابع للمعهد، منوهًا إلى أن قسم الجراحة بالمعهد، قام بإجراء ما يقرب من ألف عملية جراحية فى مختلف التخصصات الطبية التى يقدمها المعهد، بالإضافة إلى خدمة الحقن الكيماوى، حيث تم حقن 100 حالة خلال 3 أشهر.

وأضاف عبدالغفار أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إجراء 3 عمليات زراعة كبد ناجحة بنسب نجاح تتضاهى النسب العالمية، فضلًا عن تقديم خدمة علاج فيروس بى، بوحدة الفيروسات الكبدية لـ 5 آلاف مواطن، وبأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التى يقدمها المعهد، مؤكدًا صرف أكثر من 5 آلاف شنطة دوائية لمرضى نقص المناعة المكتسبة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع أساليب علاجية عالمية، بالإضافة إلى تنفيذ 36 دورة تدريبية للفرق الطبية العاملة بالمعهد، ضمن برنامج الزمالة الطبية، فى تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمى، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية على أنظمة الترصد والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور باسم عيسى، مدير المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد، أنه تم إصدار 700 قرار علاج على نفقة الدولة، موضحًا أن القسم الداخلى بالمعهد يعمل بسعة 83 سريرا، لافتًا إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لـ 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال حديثى الولادة، بالتعاون مع المركز المصرى للتحكم فى الأمراض التابع للمعهد.