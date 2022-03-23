الجولات المفاجئة سلاح محافظ المنيا لضبط الأسواق

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية والفينو والحر، والأسواق والمحال التجارية، بالتوازى مع المرور على معارض "أهلا رمضان"، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار عقب تحديد سعر الرغيف.





وتابعت الوحدة المحلية لمركز مطاى، الحالة العامة للمخابز البلدية والسياحية والفينو بشوارع وقرى المركز، للتأكد من مدى الالتزام الأسعار المحدد طبقا للقرارات الصادرة، كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، عن ضبط 6 مخالفات تموينية متنوعة، بالإضافة إلى المرور على معرض "أهلا رمضان" بنطاق المركز للتأكد من توفير السلع والمواد الغذائية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حملة تموينية مكبرة تم من خلالها ضبط 17 مخالفة تموينية للمخابز السياحية للتلاعب بالأسعار المحدد طبقا للقرارات الصادرة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضبطت الوحدة المحلية لمركز ملوى، 10 مخالفات للمخابز خلال الحملات التفتيشية لمتابعة مدى الالتزام بالقرارات الصادرة.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، 39 مخالفة تموينية للمخابز السياحية لعدم الالتزام بالأسعار المعلن عنها طبقا للقرارات الصادرة، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، الحالة العامة للمخابز عقب صدور القرارات عن مجلس الوزراء بتحديد سعر الرغيف، لرصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم ضبط 8 مخالفات بالمرور على المخابز بالقرى التابعة لمركز العدوة.

وكان محافظ المنيا، قد أجرى أمس الثلاثاء، جولة تفقدية على عدد من مخابز الخبز الحر والفينو بمدينة المنيا، لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار عقب تحديد سعر الرغيف وفقا لقرار السيد رئيس الوزراء والذى بدأ العمل به من يوم الثلاثاء.