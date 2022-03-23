القوى العاملة: التفتيش على 1273 منشأة وتحرير 156 محضرا بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية قامت بتعيين 1586 شاباً، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 35 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5187 شاباً ، كما تم توفير 76 فرصة عمل.





وقال الوزير، وفقا لبيان صحفى، إن المديرية قامت باستخراج 1716 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 24 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 24 بمنشآت القطاع الخاص، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب، وتلقى طلب لآخر.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال فبراير الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 1273 منشآت (دورى - حملات) يعمل بها 7167 عاملا، وأسفر عن تحرير 156 محضرا للمنشآت المخالفة، وتلقى 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث شكوى منها، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 39 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود جديد لـ 4 عمال، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 14 عاملاً من المسجلين بإجمالى 2800 جنيه.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 678 منشأة وإعادة التفتيش على 797 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 287 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 834 منشأت لإزالة المخالفات، وتلقى 156 شكوى فى نفس المجال، تم استيفاء 20 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 37 شكوى، و99 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 22 ندوة توعية، ومنح 19 ترخيص لمنشآت، وعمل 129 قياسات ميدانية لـ 52 منشأة، كما تم التفتيش على 420 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).