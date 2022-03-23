/687584/أبرزهم-أحمد-عز-وهاني-رمزي-نجوم-يرتدون-بدلة-الضابط-في-مسلسلات-شهر-رمضان-2022

يشهد موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 تنوع كبير ومنافسة قوية بين الفنانين، وهناك عدد كبير من النجوم يجسدون شخصية الضابط خلال الأحداث بالمسلسلات.

دوت الخليج يستعرض أبرز النجوم الذين يقدمون شخصية ضابط

أحمد مجدي

يجسد الفنان أحمد مجدي شخصية مقدم خلال أحداث مسلسل المشوار الذي يلعب بطولته كلا من محمد رمضان ودينا الشربيني بالمسلسل المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية في رمضان 2022.

ويقدم الفنان أحمد مجدي شخصية علاء الذي يعد ضابط من مباحث الآثار، وهو محقق شرطة يطارد بطل المسلسل وهو محمد رمضان كما يحاول الإيقاع به لتورطه في جريمة الإتجار بالآثار، ويعد العمل هو رابع بطولة للفنان أحمد مجدي خلال ثلاثة مواسم رمضانية متتالية بعد فرصة ثانية الذي قدمه عام 2020 وقصر النيل وبنت السلطان عام2021.

عصام السقا

يشارك الفنان عصام السقا، الفنانة ريهام حجاج في بطولة مسلسل "يوتيرن" من بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويظهر خلال الأحداث في دور ضابط شرطة، وهي شخصية جديدة عليه، ويشارك أيضًا خلال الموسم بمسلسل الاختيار 3.

ويضم مسلسل ريهام حجاج في بطولته كلا من توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، هشام عاشور، نورهان شعيب، عصام السقا، نانسي صلاح، صفاء الطوخي، محمد كيلانى، عبير منير الدين، نورهان شعيب وآخرين والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

هاني رمزي

بينما يظهر الفنان هاني رمزي بشخصية جديدة تماما بعيدة عن الكوميديا من خلال مسلسل “العائدون” الذي يشارك به أمير كرارة وأمينة خليل ويعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية، ويجسد خلال الأحداث شخصية ضابط شرطة.

ويشارك أمير كرارة وأمينة خليل، بطولة مسلسل العائدون عدد من النجوم مثل محمد فراج، محمود عبد المغني وجيهان خليل، وهاني رمزي، وإسلام جمال، وهاجر الشرنوبي، ومحمد عز، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، وآخرين والعمل من تأليف باهر ديودار والإخراج لـ أحمد نادر جلال.

كريم عبد الغني

كشف الفنان الشاب كريم عبد الغني مشاركته ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، بمسلسل "الاختيار3" الذي يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية، كما يقدم شخصية الضابط رامز الذي جسدها خلال الجزء الثاني من العمل مع أحمد مكي وكريم عبد العزيز.

ويضم الجزء الثالث من مسلسل الاختيار في بطولته كلا من أحمد السقا وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، صبري فواز، وياسر جلال، كما يعد لـ أحمد مكي ظهور خاص ببعض الحلقات للربط بين الجزئين الثاني والثالث، وآخرين والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

أحمد عز

يشارك الفنان أحمد عز بملحمة "الاختيار 3" برفقة عدد من النجوم ويجسد خلا الأحداث، دور أحد ضباط الأمن الوطني الذي يتصدى لمجموعة إرهابية وينتظر الجمهور عرض المسلسل عبر شاشة قناة on الفضائية برمضان 2022.

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حسني شتا ومحمد رياض

أما الفنان حسنى شتا، فيشارك ضمن أحداث مسلسل «الاختيار 3»، بقيادة المخرج بيتر ميمي، ويظهر خلال الأحداث بدور محوري مهم عبر شخصية أحد الضباط، ويشار أن مسلسل «الاختيار» يوثق بطولات رجال الشرطة والقوات المسلحة.

ويظهر الفنان محمد رياض في شخصية ضابط أيضًا بملحمة الاختيار 3 فهو صديق كريم عبد العزيز خلال الأحداث.

أحمد السقا وكريم عبد العزيز

ويظهر الثنائي أحمد السقا وكريم عبد العزيز في شخصية ضباط خلال أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم مثل أحمد عز وخالد الصاوي، وياسر جلال وبيومى فؤاد، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، وآخرين.