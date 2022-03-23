/687580/وفد-مشروعات-النواب-يلتقي-محافظ-الغربية-ومستثمري-المنطقة-الصناعية-لحل-المشكلات-التي-تواجهم-ومنح-رخص-توفيق-الأوضاع

يلتقي وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ،محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ومجموعة من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم منح رخص تقنين الأوضاع لعدد من المشروعات الصغيرة ،وحل المعوقات التي تقابل تفعيل القانون رقم 152لسنة 2020 .

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وقال النائب محمد كمال مرعي في تصريحات له علي هامش زيارة اللجنة: أننا نعمل علي ازالة اي معوقات تقابل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد صدور القانون وبالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة داعم للاقتصاد الوطني لذا لا بد من دعم القطاع .

وفد مشروعات النواب يلتقي محافظ الغربية ومستثمري المنطقة الصناعية لحل المشكلات التي تواجهم

وكان وفد من لجنة المشروعات الصغيره والمتوسطه بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه قد بدء ، زيارة ميدانية اليوم الي محافظات الغربيه والاسكندريه والبحيرة، للوقوف علي المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيره و المتوسطه ومدي تفعيل القانون 152 لسنه 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتستهل اللجنه زيارتها بلقاء محافظ الغربية، وكذلك زيارة محافظة الإسكندرية وتفقد مجمع الصناعي بمرغم وزيارة المنطقة الصناعية ببرج العرب وعدد من المشروعات الصغيره بالمحافظة، ثم لقاء بمحافظ الإسكندرية، وتختم اللجنة زيارتها الميدانية بزيارة محافظة البحيرة وزيارة المنطقة الصناعية بالطرانه بحوش عيسي وزيارة منطقه فرهاش وتفقد المجمع التعاوني الحرفي بحوش عيسي وتفقد المجمع السكني التعاوني ومعرض الصناعات المتوسطه والصغيره، وزيارة المنطقه الصناعية بوادي النطرون.

ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله أبو السعد وكيلة اللجنة، و مصطفي المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.