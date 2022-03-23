/687574/حملة-مستقبل-وطن-لتطعيم-أهالي-البدرشين-ضد-كورونا-تتواصل-لليوم-الـ103-على-التوالي

واصلت أمانة الحزب بمركز البدرشين حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا،انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

حملة موسعة لمكافحة فيروس كورونا وبالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه تنفيذًا للحملة الموسعة التي ينفذها الحزب لمكافحة فيروس كورونا وبالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد للحزب والنائب فرج فتحي فرج عضو مجلس الشيوخ، والنائب عماد الدرجلي والنائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان أعضاء مجلس النواب، تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قرى المركز لليوم ال103 على التوالي.

أشار "أمين الحزب"، إلى أن الحملة المتنقلة تواجدت اليوم بقرية أبو رجوان القبلي لمساعدة أهالي القرية في تلقي لقاحات فيروس كورونا مع تهيئة المناخ أمام الفرق الطبية القائمة على الحملة بإشراف أحمد الجيار أمين تنظيم الحزب بالمركز وبمشاركة أعضاء الحزب بالقرية محمد الديب وياسر عقباوي و تامر عطاالله وياسر رمود وأشرف الصباغ، وشباب الحزب.

وقال أمين الحزب أنه خلال اليوم 103للحملة المتنقلة تم تسجيل الاجمالى 168 الجرعة الاولى 106"9فايزر- 97استرازنيكا"، الجرعة الثانية"10ساينوفاك- 3فايزر- 49استرازنيكا".

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم تفعيلًا لمبادرتي "حياة كريمة" و"١٠٠ مليون صحة".