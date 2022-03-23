/687573/بعد-استبعاده--من-منتخب-مصر-تعرف-على-أرقام-محمد-شريف مع-الأهلي

حالة من الجدل شهدتها الجماهير المصرية، وذلك عقب استبعاد نجم النادي الأهلي محمد شريف من قائمة المنتخب الوطني الأول لمباراتي السنغال ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لقطر 2022، التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام محمد شريف مع الأهلي

فيما خاض محمد شريف 77 مباراة مع الأهلي في جميع البطولات، سواءً في الدوري المصري أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، ونجح في تسجيل 38 هدف.

ومن المؤكد يفضل المدير الفني البرتغالي الاعتماد على الثنائي مصطفى محمد ومروان حمدي في مركز رأس الحربة الصريح، ويراهما الأفضل له في تنفيذ طريقة لعبه، وأن محمد شريف لن يكون له دورا في مباراتي السنغال.

ويستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لقطر 2022.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

كأس أمم إفريقيا 2021

الجدير بالذكر أن تلقي منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

وفى ذلك الوقت لم تتمالك لاعبي المنتخب المصري نفسها حيث سيطر الحزن عليهم، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.