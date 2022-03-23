مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث الحلقة 40.. إبراهيم ينتقم من عبير

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ينتظر الجمهور اليوم الأربعاء عرض مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث الحلقة 40، المقرر عرضها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة dmc الفضائية، وتشهد الحلقة العديد من الأحداث المثيرة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 40

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 4

تثير أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل أبو العروسة فضول الجمهور وذلك بعد رفض عبير وهي نرمين الفقي الزواج من إبراهيم الذي يجسد شخصيته الفنان نور محمود، بجانب فرحة ملاك وهو خالد كمال بحمل زوجته فيفيان.

وشهدت الحلقة الجديدة توجه إبراهيم لتقديم شكوى ضد عبير التي تشغل منصب عميدة الكلية التي يعمل بها وقال إنها تعامله معاملة سيئة وفضحها في مكان شغلها لينتقم منها بسبب ابتعادها عنه، وأوهمه أنها تحبه.

أحداث الحلقة 40 مسلسل أبو العروسة 3

ووافقت دينا وهي هدير عبد الناصر، الزواج من صديق أكرم والذي اعترف لها عن سر الفلوس التي أحضرها لها في البداية والسبب هو موت زوجها الأول في حادثة أثناء مساعدته، ومن جانبه يواصل عبد الحميد الذي يقدم شخصيته سيد رجب في إدارته لجمعية صديقه الراحل الخيرية وذلك بعدما أوصى الأخير له بأموال كثيرة وأقنع عتمان أن يأتي بالشباب الذين يريدون الهجرة لفتح مشروع جديد بدلا من موتهم أثناء الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وتعرض الحلقة 40 مسلسل أبو العروسة 3 يوميًا من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتأتي الإعادة الساعة 2 صباحا وللمرة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرا، ويعرض العمل عبر شاشة قناة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد الساعة 8 صباحا وللمرة الثانية الساعة 4 عصرا.

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تردد قناة dmc الجديد

ويشار أن تردد القناة العارضة لمسلسل أبو العروسة 3، dmc على القمر الصناعي نايل سات، وهو 12092، بينما يعد معدل الترميز 27500، ويأتي معامل تصحيح الخطأ 5/6، والاستقطاب رأسي ومن جانبها كانت قناة dmc دي ام سي وضعت تردد جديد، وهو 11449، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، والاستقطاب أفقي.