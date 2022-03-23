جدول ترتيب الدوري الألماني موسم 2022

يتصدر فريق بايرن ميونخ الألمانى ترتيب الدوري الإلماني برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإلماني

البايرن ميونخ 63 نقطة

دورتموند 57 نقطة

ليفركوزن 48 نقطة

اربي ليبزيج 45 نقطة

فرايبورغ 45 نقطة

هوفنهايم 44 نقطة

كولن 40 نقطة

اينتراخت 38 نقطة

يونيون برلين 38 نقطة

ماينتس 37 نقطة

بوخوم 32 نقطة

فولفسبورغ 31 نقطة

بوروسيا مونشنغلا 30

شتوتغارت 26 نقطة

أوغسبورغ 26 نقطة

هرتا برلين 26 نقطة

بيليفيلد 25 نقطة

غرويتر فورت 15 نقطة

حقق بايرن ميونخ الألماني الفوز على سالزبورج النمساوي

الجدير بالذكر أن حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على مظيره سالزبورج النمساوي، بسباعية مقابل هدف، في لقاء إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

عاد بايرن موينخ بكل قوة في مباراة الإياب أمام سالزبورج بعد التعادل بهدف لهدف في مباراة الذهاب، ليتأهل للدور ربع النهائي بعد سحق بطل النمسا بثمانية مقابل هدفين.

افتتح البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 12ن وجاء بالفاني في الدقيقة الـ 21، وبالثالث في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، ليؤكد على صدارة هدافي البطولة برصيد 12 نقطة.

أكد سرجي جنابري بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، فيما ضرب توماس مولر بثانيئة في الدقيقة الـ 54 و 84، واختتم يوري سانى في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء.

فيما سجل هدف سالزبورج في الدقيقة الواحد والسبعون من عمر اللقاء، عن طريق موريتس كيارجارد، ليغسل ماء الوجه لفريقه.

حسم بايرن ميونخ بطاقة التأهل للدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار قرعة دور ربع النهائي، بعد مباريات الأسبوع القادم.

تشكيل بايرن ميونخ أمام سالزبورج:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: هيرنانديز، ساؤول، بافارد.

خط الوسط: كومان، موسيلا، كيميتش، جنابري.

خط الهجوم: ليروى ساني، ليفاندوفسكي، توماس مولر.

تشكيل سالزبورج النمساوي أمام بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: كون.

خط الدفاع: كريستنسن، سوليت، ووبر، أولمر.

خط الوسط: كابالدو، كامارا، سيوالد.

خط الهجوم: أدامو، أرونسون، أديمي.