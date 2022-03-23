منتخب إيطاليا ضيفاً ثقيلاً على شمال مقدونيا فى تصفيات كأس العالم

/687557/منتخب-إيطاليا-ضيفا-ثقيلا-على-شمال-مقدونيا-فى-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب إيطاليا غداً الخميس، مباراته أمام نظيره شمال مقدونيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات تصفيات الأوروبي الثالث الذي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل منتخب الإيطالي المباراة ضد مقدونيا الشمالية بهدف الفوز من أجل الاقتراب من كأس العالم.

فيما لسيت هذه هي المرة الاول لمنتخب إيطاليا التي يخوض فيها تصفيات كأس أوروبا لأنه لعب مرتين من قبل، وتأهل لواحد، ولم يحالفه الحظ في الثانية.

حيث حينها لم يحقق المنتخب الإيطالي من التقدم إلى نهائي كأس العالم حيث احتل المركز الثاني في أوروبا في المجموعة الثالثة.

غياب ثنائي منتخب إيطاليا

ومن المقرر أن يغيب ثنائي المنتخب جورجيو كيلليني، وليوناردو بونوتشي، عن مواجهة شمال مقدونيا في ملحق التصفيات، بداعي الإصابة التي تعرض لها الطرفين.

قائمة منتخب إيطاليا في ملحق التصفيات

في حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو "جنوى" – أليكيس ميريت "نابولي" – أليسيو كرانيو "كالياري" – ماركو كارنيسيتش "كريمونيسي".

فى خط الدفاع: جورجيو كيليني "يوفنتوس" – أليساندرو باستوني "إنتر ميلان" – رافاييل تولوي "أتالانتا" – لويس فيليبي "لاتسيو" – جورجيو شالفيني "أتالانتا" – جيانلوكا مانشيني "روما" – ماتيا دي تشيليو "يوفنتوس" – جيوفاني دي لورينزو "نابولي" – أليساندرو فلورينزي "ميلان" – دافيدي كالابريا "ميلان" – كريستيانو بيراجي "فيورنتينا" - لوكا بيليجريني "يوفنتوس".

فى خط الوسط: ساندرو تونالي "ميلان" – نيكولو باريلا "إنتر ميلان" – بريان كريستانتي "روما" – مانويل لوكاتيلي "يوفنتوس" – ماتيو بيسينا "أتالانتا" – ستيفانو سينسي "إنتر ميلان" – نيكولو فايولي "كريمونيسي" – دافيدي فراتيسي "ساسولو" – سامويلي ريتشي "إمبولي".

فى خط الهجوم: ماريو بالوتيلي "أدانا دميرسبور التركي" – تشيرو إيموبيلي "لاتسيو" – لورينزو إنسيني "نابولي" – دومينيكو بيراردي "ساسولو" – فيديريكو بيرنارديسكي "يوفنتوس" – نيكولو زانيولو "روما" – جواو بيدرو "كالياري" – جياكومو راسبادوري "ساسولو" – جيانلوكا سكاماتشا "ساسولو" – ماتيا زاتشاني "لاتسيو".