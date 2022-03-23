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دوت الخليج

الرئيس السيسي وقرينته يصلان مقر احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية

يذكر أن الرئيس السيسي ،استقبل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين الشقيقين .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بأخيه ولي عهد أبو ظبي في بلده الشقيق مصر، مؤكدا على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية القوية والمتينة التي تجمع بين مصر والإمارات، لافتا إلى حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، إضافة إلى تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين الشقيقين بصورة مستمرة للتنسيق تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

وقال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، عن تقديره وامتنانة لحفاوة الاستقبال من الرئيس السيسي، مثمنا طبيعة العلاقات المصرية الإماراتية من أخوة صادقة وقوية ، موضحا أن زيارته لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع بين مصر والامارات، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

وقال متحدث الرئاسة، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر والإمارات، كما أعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين ، إضافة إلى أهمية دعمه وتعزيزه لصالح مصر والامارات ، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.