القوي العاملة: التفتيش على 1273 منشأة وتحرير 156 محضراً للمنشآت المخالفة بالغربية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية قامت بتعيين 1586 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 35 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5187 شاباً ، كما تم توفير 76 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 1716 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 24 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 24 بمنشآت القطاع الخاص ، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب ، وتلقي طلب لآخر .

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال فبراير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 1273 منشآت ( دوري - حملات) يعمل بها 7167 عاملا ، وأسفر عن تحرير 156 محضراً للمنشآت المخالفة ، وتلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث شكوى منها ، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 39 شكوى أخرى قدمت ورقياً .

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود جديد لـ 4 عمال ، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 14 عاملاً من المسجلين بإجمالى 2800 جنيه .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 678 منشأة وإعادة التفتيش على 797 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 287 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 834 منشأت لإزالة المخالفات ، وتلقى 156 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 20 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 37 شكوى ، و 99 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 22 ندوة توعية ، ومنح 19 ترخيص لمنشآت ، وعمل 129 قياسات ميدانية لـ 52 منشأة ،كما تم التفتيش على 420 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).