وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقة الطالب المثالى للمرحلتين (الإعدادية ـ الثانوية)...

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال (الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية) تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة الطالب المثالى للمرحلتين (الإعدادية ـ الثانوية) للعام الدراسي 2021/2022، تحت شعار الاتحادات الطلابية مواطنة وتنمية.

أكد أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بأن المسابقة تهدف إلى اكتشاف القيادات الطلابية وتشجيع القدوة الطيبة بين الطالبات، والتأكيد على بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتنمية المهارات المعرفية لدى الطالبات، وإكساب الطالبات للمهارات التى تساهم فى تحقيق التنمية الذاتية والقدرة على اتخاذ القرارات، وإعلاء روح المنافسة الشريفة وتبادل الخبرات.

وأشار أحمد موسى إلى أن معايير المسابقة تضمنت المظهر العام، والسمات الشخصية، وإعداد بحث نظرى فى إطار الموضوع المحورى وهو "الاتحادات الطلابية مواطنة وتنمية"، ومدى فهم وتطبيق أهداف ومبادئ الاتحادات والاختصاصات، والثقافة العامة، واشتراك الطالب فى الأنشطة الاجتماعية المختلفة، ومدى تفعيل الطالب للموضوع المحورى.

وقال الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية إنه يتم تكريم الطالبات، والطلاب المثاليين الفائزين بالمراكز الخمس الأولى للمرحلتين (الإعدادية، والثانوية) على مستوى الجمهورية بحوافز مالية، وشهادات تقدير، وأوشحة.

وأشاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بالتحكيم، والذي يتم بواسطة نخبة من المتخصصين من داخل وخارج وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى.

وتم إعلان نتيجة الفائزين فى مسابقة الطالبة والطالب المثالى على مستوى الجمهورية للعام الدارسى 2022/2021

وفاز من المرحلة الثانوية (بنين) من المركز الأول إلى المركز الخامس (أحمد محمد سامى عبد العزيز - محافظة المنوفية، محمد رشاد حسين - محافظة الشرقية، محمد محمود السيد سرور- محافظة دمياط، عبد الرحمن موسى كامل - محافظة شمال سيناء، الباقر أحمد محمد على- محافظة أسوان).

ومن المرحلة الثانوية (بنات) فازت بالمركز الأول إلى المركز الخامس (إيمان مصطفى عباس حسين - محافظة أسوان، ياسمين عاشور سيد شحاتة - محافظة المنيا، رؤى طارق أحمد عبد الرازق- محافظة سوهاج، أسما حسن إبراهيم حسن - محافظة شمال سيناء، ملك أسامة حامد لبيب - محافظة المنوفية).

والفائزين من المرحلة الإعدادية (بنين) من المركز الأول إلى المركز الخامس (بولا مدحت مجدى رياض - محافظة الغربية، نور سامح محمود عثمان - محافظة الأسكندرية، مروان أيمن مصطفى محمد - محافظة السويس، عمري عمرو حسنين حامد - محافظة بور سعيد، إبراهيم توفيق إبراهيم محمد - محافظة البحر الأحمر).

ومن المرحلة الإعدادية (بنات) من المركز الأول إلى المركز الخامس فازت (سما وائل سعد عبد الرسول - محافظة الإسكندرية، ملك محمود رمضان عبد العزيز- محافظة كفر الشيخ، يارا سيد نادى محمد - محافظة الجيزة، نانسى محمد محمد محى الدين - محافظة الغربية، نور عادل حبيب - محافظة البحيرة).