اليوم.. انطلاق الملتقى الثانى لأسبوع الشعوب بجامعة أسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - تنطلق فعاليات الملتقى الثانى لأسبوع الشعوب بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الشعوب ضد التطرف والإرهاب"، وبرعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ويستمر حتى الإثنين 28 مارس 2022.





ويشهد الملتقى مشاركة حاشدة من الطلاب الوافدين من أكثر من 20 جنسية عربية وأجنبية وشخصيات بارزة فى مجالات مختلفة. ومن أبرز الشخصيات المشاركة والتى كان فى استقبالهم اليوم الدكتور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، الفنان على الحجار، والفنان طارق دسوقى، والفنانة شيرين. ومن المقرر أن يتحدث الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية خلال الملتقى عن دور الخطاب الدينى فى مواجهة التطرف والإرهاب ويعقبه عقد محاكمة صورية تحت عنوان "محاكمة الإرهاب". وينتهى الملتقى مساء يوم الأحد بعقد أوركسترا الشعوب بأرض المخيم الكشفى، ثم حفل الختام وتكريم الوفود المشاركة.

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