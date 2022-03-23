عاجل- ملايين المصريين فى خطر.. شعبة الأدوية تحذر من المكملات الغذائية

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، معهد التغذية من الاستمرار فى المخالفة للقانون بالقيام بتسجيل المكملات الغذائية، مؤكدا أن ذلك يعرض ملايين المصريين لخطر تناول المكملات المغشوشة.





وكشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية فى بيان اليوم، أن هيئة سلامة الغذاء هى السلطة المختصة وفقا لقانون إنشائها بتسجيل المكملات الغذائية، مشيرا إلى أنها تمتلك الكثير من القدرات والإمكانات الفنية والصلاحيات القانونية تمكنها من تأمين وسلامة المكملات للمواطنين.

وأوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أصدرت قرارًا منذ فترة بسحب 68 مكمل غذائى لعدم مطابقتها للمواصفات وتابع: بعد البحث والتحقيق تبين أن جميع المستحضرات التى سحبت تم تسجيلها بمعهد التغذية بالمخالفة وهو ما يؤكد خطورة استمرارها فى تسجيل المكملات.

وقال إن استمرار معهد التغذية فى تسجيل المكملات الغذائية بعد صدور قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء مخالفة واضحة واستكمل: معهد التغذية مازال يصدر إخطارات تسجيل ولا يعلم أين يتم تصنيعها؟ وكيف يتم تداولها؟، وطالب رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بالتدخل لوقف تسجيل المكملات الغذائية فى معهد التغذية تنفيذا للقانون ولحماية المواطن من خطر انتشار المكملات الغذائية المغشوشة التى يتم تصنيعها دون رقابة من المعهد فى الأسواق.

وقال الدكتور على عوف: صاحبة السلطة المختصة فى تسجيل المكملات الغذائية وفقا للقانون الخاص بتنظيم عملها هى هيئة سلامة الغذاء، وهناك مسؤولية مشتركة فى الرقابة بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية وذلك لحماية المواطن وتوفير مستحضرات ومكملات سليمة وآمنه.

وأضاف الدكتور على عوف أن قيام معهد التغذية بإصدار إخطارات التسجيل للمكملات الغذائية بالمخالفة لقانون سلامة الغذاء يخلق سوق كبير للمكملات المغشوشة التى تودى بحياة ملايين المواطنين ويهدر مليارات الاستثمارات ويسئ لسمعة المنتج المصرى، مشيرًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء تسير وفق توجيهات القيادة السياسية فى توطين صناعة المكملات الغذائية التى ترفع عائدات وتدفق النقد الأجنبى لمصر.