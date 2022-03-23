نص كلمة رئيس الرقابة الإدارية فى مؤتمر الرياض لمكافحة الفساد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية، على موقع "فيس بوك"، كلمة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد بالرياض.





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