/687572/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي- يلتقي-رئيس-الاتحاد-البرلماني-الدولي

دوت الخليج

جاء ذلك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في بالي بإندونيسيا.

المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في مستهل اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء أهمية الاتحاد كقاطرة للدبلوماسية البرلمانية العالمية، مُشيداً بالجهد الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي حيال النظر في القضايا والتحديات العالمية.

من جانبه، ثمن داورتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الدور الرائد والنشط والتاريخي للبرلمان المصري داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، مُؤكداً على أهمية وضرورة واستمرارية التنسيق والتعاون بين البرلمان المصري والاتحاد البرلماني الدولي.

رئيس البرلمان يلتقي بنظيره المغربي

وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أمس، رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية – المغربية، والتي وفرت بيئة حاضنة لعلاقات راسخة وتاريخية بين البلدين الشقيقين على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكداً على أن هذا يُعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية – المغربية في ضوء التحولات الاقليمية والدولية في عالم مُتغير.

و استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية المغربية، وتبادل الزيارات البرلمانية والخبرات التشريعية بين البلدين، وكذا على صعيد تنسيق المواقف بين البرلمانين المصري والمغربي في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يخدم المصالح الحيوية للبلدين والشعبين الشقيقين.