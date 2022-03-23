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 وفد صحة النواب يشارك في مؤتمر تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

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مصطفي الشربيني 0 تبليغ

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شارك وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة والدكتورة مريم بدر أمين سر اللجنة والنائب محمود عزب عضو اللجنة والنائب محمد العماري مؤتمر الهيئة العامة للرعاية الصحية لإطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر . 

دوت الخليج

 

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واستقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية علي مستوي الجمهورية والدكتور أحمد شفيق رئيس هيئة الرعاية الصحية بالأقصر الوفد البرلماني. 

ومن المقرر أن يلقي النائب الدكتور محمد الوحش  كلمه اللجنة أمام المؤتمر . 

 

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وفد صحة النواب يشارك في مؤتمر تطبيق الحوكمة الإكلينيكية

يذكر أن  وفد برلماني من لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم  يقوم بزيارة إلى محافظة الأقصر لمتابعه أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل. 

 

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ويتفقد  الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر والوقوف علي أعمال تطوير بعض المستشفيات ومجمع الأقصر الدولي وأعمال تطويرها ومتابعة سير أعمال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل . 

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ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ أيام يتفقد خلالها الوفد في اليوم الأول لزيارة مينى الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد. 

كما يقوم الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی ایزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب أسرة البياضيه و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز ارمنت ومستشفى ارمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبة باسنا، مرکز - اسنا .

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ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصحه بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، في نهاية الزيارة بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز اسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز اسنا. 

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ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و الدكتور  محمد  الوحش وكيل اللجنة والدكتور  محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة و الدكتور کریم بدر  أمين سر اللجنة  والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة إيرين سعيد و الدكتور محمود عزب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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