/687569/غدا-الخميسالهجرة-تعلن-آخر-موعد-لتلقي-أوراق-الطلاب-العائدين-من-أوكرانيا-بمقر-الوزارة-بالمهندسين

الهجرة تنشر إعلان التعليم العالي عن مواعيد وأماكن امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا المتقدمين للتحويل إلى الجامعات المصرية ….. تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).

دوت الخليج

«غدا الخميس»..الهجرة تعلن آخر موعد لتلقي أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا بمقر الوزارة بالمهندسين

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الإعلان الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا الذين تقدموا بأوراقهم لوزارة الهجرة في الفترة من 14 مارس حتى ٢٤ مارس الجاري، لأداء اختباراتهم بكليات (الطب البشري جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس).

وتم تنظيم مواعيد وأماكن أداء الاختبارات على النحو التالي: *طلاب طب الأسنان، سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، في التاسعة والنصف صباحًا، في مدرجات الطلاب بالدور (الأرضي - الأول – الثاني)، ويكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسـوف يتـم تـحـديـد المسـار إلـى مكـان أداء الامتحانات بلوحات إرشادية، ويتوجب على الطلاب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.

طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، في مدرج 290 والكـائن بـالمبنى الرئيسي بالكلية، وصالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالنسبة لطلاب الهندسة المعمارية بالكلية، على أن يكون دخـول الطلاب من بوابة رقم 6، ويتوجب على الطالب إحضار بطاقـة الـرقم القومي وصورة منهـا لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يكون مقـر لجنـة الامتحـان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني)، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكليـة طـب قصر العيني، ويتوجب على الطـالـب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 30/3/2022، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، ويتوجب على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

وبدأت وزارة الهجرة في تلقي الطلبات في الفترة من يوم 14 مارس وينتهي التقديم غدا الخميس 24 مارس الجاري، وكانت وزارتا الدولة للهجرة والتعليم العالي، قد أعلنتا أن يوم 24 من مارس الجاري سيكون موعدًا نهائيًا لقبول أوراق الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، وذلك بمقر وزارة الهجرة في(المهندسين - 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر)، لمن قاموا بالتسجيل عبر الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8 والذي تم الإعلان عنه مسبقًا من جانب وزارتي التعليم العالي والهجرة.