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/687568/وزير-الإسكان-تم-وجار-تنفيذ-17-مشروع-لمياه-الشرب-والصرف-الصحى-ببورسعيد

تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى..

10:07 ص - الأربعاء 23 مارس 2022

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجاري تنفيذ 17 مشروع متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بورسعيد، لافتا إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت من أعمال تنفيذ مشروع محطة المياه السطحية جنوب محافظة بورسعيد “الكاب”، بطاقة 26 ألف م3/يوم، بتكلفة 370 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من مشروع خطوط المياه الناقلة للمياه المرشحة من محطة مياه الكاب لقرى جنوب بورسعيد، بتكلفة 180 مليون جنيه.

دوت الخليج

وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 17 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جاري تنفيذ مشروع استكمال الخطوط الناقلة للمياه المرشحة من محطة الكاب لتغذية قرى الفتح والعاشر من رمضان بمحافظة بور سعيد، بتكلفة بلغت 68 مليون جنيه، إضافة إلى أن مشروع محطة تحلية مياه غرب بورسعيد والخطوط الناقلة للمياه المحلاة، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 547 مليون جنيه.

وأشار الجزار، إلى الانتهاء من أعمال تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى بمحافظة بورسعيد، منها، مشروع محطة معالجة صرف صحي C9 (ثنائي - ثلاثي)، بطاقة 40 ألف م3، بتكلفة بلغت 600 مليون جنيه،إضافة إلى تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، بطاقة 190 ألف م3، وبتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع صرف صحي النورس، بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه،وايضا ومشروع استكمال شبكات بورفؤاد، بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، ومشروع تطوير محطة رفع 10S وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، بتكلفة بلغت 42 مليون جنيه، ومشروع استكمال الحل الدائم لمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد، بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى الزهور، بتكلفة 70 مليون جنيه.

وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جاري تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحى، ببورسعيد هى، منها مشروع صرف صحي الضواحي، بتكلفة وصلت 150 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى إسكان اجتماعي بورفؤاد، بتكلفة وصلت 57 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد، بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الشادوف، بتكلفة وصلت 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى الديبة، بتكلفة 60 مليون جنيه.