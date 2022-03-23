/687567/تداول-27-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بميناء-دمياط

دوت الخليج

وأشار المركز، فى بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و605 أطنان، تشمل 3400 طن فوسفات، 4600 طن يوريا، 6284 طن أسمنت، و8321 طن رمل.

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وأكد أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45 ألفا و187 طنا، تشمل 10627 طن قمح، 1768 طن خشب زان، 6000 طن سكر، 14265 طن حديد، و12527 طن خردة.

كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 782 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى (الإمارات والأردن والسعودية وبلجيكا والمانيا وانجلترا وهولندا واليونان وأمريكا ومالطا والهند وكرواتيا وسريلانكا وسلوفينيا)، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 547 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 3618 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 102 ألف و628 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 116 ألفا و313 طنا.

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وكان قد أوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أمس أنه تم تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و316 طنا، تشمل 6490 طن فوسفات، و2900 طن يوريا، و7477 طن أسمنت، و7449 طن رمل.وأشار إلي أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 40 ألفا و115 طنا، تشمل 12072 طن قمح، و1738 طن خشب زان، و8100 طن سكر، و500 طن فول صويا، و7032 طن حديد، و7373 طن خردة، و3300 طن كلوريد ايثلين.