بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التى تلبى احتياجات المواطنين فى شتى أنحاء الجمهورية، يأتى ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وقامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتها التخصصية، بتجهيز وتعبئة أكثر من مليون ونصف عبوة غذائية لطرحها فى الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60 %، ودفعها فى المحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وفى سياق متصل، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضخ المنتجات من كافة السلع فى السوق المحلى عبر 1200 منفذ متحرك و 212 منفذا ثابتا فى كافة المحافظات ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة. كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة من جهوده بتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 62 مجمعا وفرعا فى كافة أنحاء الجمهورية، وشهدت المنافذ إقبالا من كافة فئات الشعب على مستوى الجمهورية، و الذين أشادوا بجهود قواتهم المسلحة فى توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية و أعربوا عن ثقتهم فى جودة المنتجات المعروضة وكمياتها الوفيرة. كما تم توفير حصص مجانية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى تم توزيعها على 30 ألف أسرة فى كافة أنحاء الجمهورية. يأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة، لتؤكد على جاهزيتها و دعمها دوما لأبناء الشعب المصرى العظيم.

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