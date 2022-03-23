عاجل- دوى رعد وسقوط برد.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد الجوية فى بيانها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى تكون سحب متوسطة ومنخفضة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار وتكون متوسطة يصاحبها سقوط البرد فى بعض الأحيان ويسمع لها دوى الرعد، ومن المتوقع أن تتقدم إلى السواحل الشرقية مساء تكون خفيفة إلى متوسطه هناك.

وأكدت أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء، كما تسود أجواء باردة نهارا على كل الأنحاء شديدة البرودة ليلا.