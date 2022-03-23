القوى العاملة: تعيين 1586 شابا منهم 35 قادرون باختلاف بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية عينت 1586 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى منهم 35 شابا "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5187 شابا، كما تم توفير 76 فرصة عمل.





وأضاف سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، أنه استخراج 1716 ترخيص مزاولة الحرفة وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 24 متدرجا بمجال التدرج المهنى، وإلحاق 24 بمنشآت القطاع الخاص، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب وتلقى طلب لآخر.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال فبراير الماضى، أن المديرية قامت بمجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 1273 منشأة (دورى - حملات) يعمل بها 7167 عاملا، وأسفر عن تحرير 156 محضرا للمنشآت المخالفة، وتلقى 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية تم بحث شكوى منها وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث، فضلا عن بحث 39 شكوى أخرى قدمت ورقيا.

وأشار إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود جديد لـ4 عمال، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، فضلا عن عمل رعاية صحية لـ14 عاملا من المسجلين بإجمالى 2800 جنيه.

ولفت إلى أنه بمجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 678 منشأة وإعادة التفتيش على 797 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 287 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ834 منشأة لإزالة المخالفات، وتلقى 156 شكوى فى نفس المجال تم استيفاء 20 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ37 شكوى، و99 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وتابع أنه تم عقد 22 ندوة توعية، ومنح 19 ترخيصا لمنشآت، وعمل 129 قياسا ميدانيا لـ52 منشأة، كما تم التفتيش على 420 منشأة أخرى بمجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).