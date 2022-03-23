تكريم مكتب التمثيل العمالى المصرى بدبى فى احتفالية عيد الأم

جدة - نرمين السيد - شارك مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات، النادى المصرى فى دبى احتفالية عيد الأم، وتم تكريم الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب بمنحها درع من النادى المصرى لمشاركتها الاحتفالية، فضلا عن درع آخر من أبناء الجالية المصرية على مساهمتها فى خدمة أبناء الجالية.





وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، إنه تم على هامش الاحتفالية اللقاء مع أبناء الجالية والسماع لطلباتهم ومقترحاتهم وتم منحهم أرقام تليفونات المكتب للتواصل والمساعدة فى أى مشكلة أو تذليل العقبات وبما لا يخالف الإجراءات وقانون الدولة. وقد رحب الجميع بالتقارب معهم مع بدء عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة طويلة من الغلق نتيجة الإجراءات الاحترازية جراء تفشى فيروس كورونا، وفى ختام اللقاء تم تكريم الأمهات المثاليات وتهنئتهم بمناسبة عيد الأم. تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

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