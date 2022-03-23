ننشر مواعيد وأماكن أداء امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، لأداء اختباراتهم بكليات (الطب البشرى جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس).





وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتى تتضمن من بين الضوابط المختلفة إجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب فى تخصصات (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).

وتم تنظيم مواعيد وأماكن أداء الاختبارات على النحو التالى:

طلاب طب الأسنان، سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، فى التاسعة والنصف صباحًا، فى مدرجات الطلاب بالدور (الأرضى - الأول – الثانى)، ويكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسى، وسـوف يتـم تـحـديـد المسـار إلـى مكـان أداء الامتحانات بلوحات ارشادية، ويتوجب على الطلاب إحضار بطاقة الرقم القومى وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.



طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، فى مدرج 290 والكائن بـالمبنى الرئيسى بالكلية، وصالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالنسبة لطلاب الهندسة المعمارية بالكلية، على أن يكون دخـول الطلاب من بوابة رقم 6، ويتوجب على الطالب إحضار بطاقة الـرقم القومى وصورة منهـا لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

طلاب الطب البشرى، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يكون مقـر لجنـة الامتحـان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العينى)، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكليـة طـب قصر العينى، ويتوجب على الطـالـب إحضار بطاقة الرقم القومى وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 30/3/2022، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، فى مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العينى)، ويتوجب على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومى وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

وكانت وزارتا الدولة للهجرة والتعليم العالى، قد أعلنتا أن يوم 24 من مارس الجارى سيكون موعدًا نهائيًا لقبول أوراق الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية الذين يتقدمون بأوراقهم للجنة المشكلة من وزارتى الهجرة والتعليم العالى، وذلك بمقر وزارة الهجرة فى(المهندسين - 96 شارع أحمد عرابى الدور العاشر)، لمن قاموا بالتسجيل عبر الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية (من هنا) والذى تم الإعلان عنه مسبقًا من جانب وزارتى التعليم العالى والهجرة.