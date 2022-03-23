اليوم.. الاجتماع المصرى السعودى للجنة المشتركة يختتم فعالياته بالرياض

جدة - نرمين السيد - يختتم الاجتماع الأول لفريق العمل (المصرى/ السعودى) المعنى بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة فعالياته، اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، ويترأس الاجتماع عن الجانب المصرى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.





وذكرت وزارة القوى العاملة فى بيان اليوم الأربعاء، أنه ترأس الاجتماع عن الجانب السعودى ماجد بن عبد الله القصبى وزير التجارة والإعلام، وذلك بمشاركة ممثلى الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وعقدت الفعاليات اجتماعاتها بفريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين برئاسة إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصرى، وجابر بن منور المشعل وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودى.

وتم متابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة التى استضافتها القاهرة خلال يونيو الماضى، والتى تضمنت تعزيز التعاون المشترك بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث سبل مواجهة أية تحديات تعترض التنفيذ ومتابعتها.

كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية على مستوى الخبراء بحضور آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة والدكتور صالح محمد بوزارة الموارد البشرية السعودية لصياغة توصيات الجانبين بمجالات العمل.

وأكد الجانبان عمق العلاقات المصرية السعودية والتوصية على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بها وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.

وفيما يخص التنسيق بين الجانبين بمجالات العمل، تم صياغة التوصيات اللازمة لمتابعة الجلسات الخاصة بالربط الإلكترونى بين وزارتى القوى العاملة ووزارة الموارد البشرية السعودية وإتمام اتفاقية الفحص المهنى، وتم عمل التعديلات المقترحة على محضر اللجنة تمهيدا لتوقيعه اليوم من رؤساء الجانبين.