مرتبات شهر مارس.. مواعيد الصرف بالتواريخ والأماكن

جدة - نرمين السيد - مواعيد مرتبات شهر مارس

وطالبت وزارة المالية، العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن مرتبات شهر مارس ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

زيادات المرتبات

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة المالية قامت بتعديل موازنة العام المقبل لتتيح مساحة أكبر للبعد الاجتماعى لاستيعاب الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية وزيادة مخصصات الدعم النقدى والعينى مع زيادة المرتبات والمعاشات.



وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، الإثنين، أن الحكومة قررت تبكير تطبيق زيادة المرتبات التى كانت مقررة فى 1 يوليو لتبدأ من 1 إبريل بتكلفة إضافية على موازنة الدولة بقيمة 8 مليارات جنيه، كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من 1 إبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

مواعيد صرف مرتبات شهر أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022

قرر مجلس الوزراء، تبكير مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022.

وكشف وزير المالية محمد معيط، أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهرى إبريل ومايو، و5 أيام خلال يونيو، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافى لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب الوزير، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان ،على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات "كورونا"، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

صرف المرتبات

‏قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أبريل، ومايو، ويونيه، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و27 إبريل 2022.

‏أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 25 و26 فبراير.

مرتبات شهر مارس

و‏أوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 21 يونيه، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 يونيو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 23 و26 و27 مارس لكل العاملين بالدولة.