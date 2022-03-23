/687563/محلية-النواب-تستعرض-المخططات-الاستراتيجية-ومطابقتها-بالتفصيلية-في-بعض-المحافظات

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجني، اجتماعاً اليوم الأربعاء، وذلك لعرض المخططات الاستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

دوت الخليج

تفاصيل اجتماع محلية النواب اليوم

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لإعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضارى ، وما له من آثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية .

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس المجلس، ألقي كلمة البرلمان المصري، أمام الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، توجه الجمعة الماضية، إلى مدينة بالي الاندونيسية، على رأس وفد برلماني مصري، وذلك للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس 2022.

و أكد رئيس مجلس النواب، خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحدي عالمي كثير التداعيات السلبية، مشددا على أن مواجهته أصبح ألزامية ، إضافة إلى أن الظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ تجعل المجتمع الدولي مطالب ببذل جهود مضنية مع وجود ارادة الصادقة لمجابهة هذه التغيرات باعتباره هدف عالمي من لانقاذ العالم من أخطار هذه الظاهرة، والتي ينتج عنها ضغوط على النظام الإيكولوجي مما يترتب عليه آثارا كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية والإيكولوجية والتي بدورها بدورها تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.