بدء زيارة وفد صحة النواب إلى الأقصر برئاسة الدكتور أشرف حاتم

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بدأ الوفد البرلماني من لجنة الصحة برئاسة الدكتور اشرف رئيس اللجنة، إلى الاقصر لمتابعه أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

دوت الخليج

بدء زيارة وفد صحة النواب إلى الأقصر برئاسة أشرف حاتم

ويتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر والوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات ومجمع الاقصر الدولي واعمال تطويرها ومتابعه سير اعمال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل .

ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذيه بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ ايام يتفقد خلالها الوفد في اليوم الاول لزيارة مينى الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

كما يقوم الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی ایزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب اسرة البياضيه و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز ارمنت ومستشفى ارمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .

ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنه في نهاية الزيارة بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز اسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز اسنا.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنه الصحه بمجلس النواب و الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنه والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنه و الدكتور کریم بدر امين سر اللجنه والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي، صدق، علي القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى.

وتنطبق أحكام مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، ، على كل خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية المختلفة التي تصدر بقرار من رئيس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.