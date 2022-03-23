/687560/تاريخ-مواجهات-البرتغال-وتركيا-فى-تصفيات-كأس-العالم

تقام مباراة البرتغال ضد تركيا، غداً الخميس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات البرتغال وتركيا

التقي منتخب البرتغال و تركيا من قبل في 7 مباريات رسمية وودية، حيث حقق الفوز في 5 مباريات جميعها رسمية، فيما حقق المنتخب التركي الفوز في مباراتين وديتين.

قائمة البرتغال

حارس المرمى: أنتوني لوبيز - ديوجو كوستا - روي باتريشيو

فى خط الوسط: الدفاع: سيدريك سواريس - جواو كانسيلو - ديوجو دالوت -جونكالو إيناسيو - جوزيه فونتي -بيبي - نونو مينديز - رافائيل جيريرو .

فى خط الوسط: دانيلو بيريرا - ماتيوس نونيس - ويليام كارفاليو - روبن نيفيس - برونو فرنانديز -جواو موتينيو -أوتافيو مونتيرو - برناردو سيلفا .

فى خط الهجوم:جواو فيليكس أندريه سيلفا كريستيانو رونالدو - دييجو جوتا - جونزالو جيديس رافائيل لياو.

رونالدو عن موعد إعتزاله كرة القدم

وقد كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب بلاده ومهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رأيه حول الإنتقادات الأخيرة التي تعرض لها من قبل الجميع والأخص من لاعبي كرة القدم والإعلام.

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "من الصعب أن أقول إنني لا أريد المزيد، لأنني إذا كنت في نادِ يمنحني الفرصة للفوز بالمزيد من الألقاب، فلما لا؟ وفي المنتخب الوطني أيضًا".

وأضاف: "أعلم أنه لم يتبق لي الكثير من السنوات في اللعب، أربع أو خمس سنوات أخرى، سنرى، أريد أن أفوز بمزيد من الأشياء".