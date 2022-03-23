اليوم.. تصل بعثة السنغال إلي القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب مصر

/687559/اليوم-تصل-بعثة-السنغال-إلي-القاهرة-استعدادا-لمواجهة-منتخب-مصر

تصل اليوم الأربعاء، بعثة منتخب السنغال، استعداداً لمواجهة مصر فى تصفيات كأس العالم، والتي من المقرر إقامتها ييوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص مسئولو المنتخب الوطني الأطمئنان على محمد صلاح لاعب ليفربول بعد تعرضة لإصابة مع الريدز، وغيابه عن أخر مواجهتين مع الفريق، حيث خصع اللاعب لبرنامج تأهيلى في المعسكر ليتأكد جاهزيته لمباراة الجمعة.

وتأمل الفراعنة يوم الجمعة، فى تحقيق الفوز على السنغال، وحجز بطاقة التأهل إلي كأس العالم بقطر، حيث تأهل منتخب مصر للدور الثالث بعد الحصول على صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة ، وذلك بفارق 7 نقاط عن المنتخب الجابوني الوصيف بوصول الفراعنة للدور الثالث، لن يحتاج أكثر من الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد منافسه للتأهل لكأس العالم 2022.

حيث يبدأ 40 منتخب التصفيات من الدور الثاني وكان من ضمنهم منتخب مصر، وينضم إليهم المنتخبات المتأهلة من الدور الأول، ويكون هذا الدور دور مجموعات، ويتكون من 10 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات تواجه بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، ويتأهل صاحب المركز الأول للدور الثالث.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل -محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.