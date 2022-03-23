ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2022

يتصدر النادي الأهلى ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط من غريمه التقليدي نادي الزمالك، حيث يأمل المارد الأحمر فى حصد اللقب هذا الموسم.

يرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الأهلي 28 نقطة

بيراميدز 26 نقطة

الزمالك 25 نقطة

سموحة 23 نقطة

فيوتشر 19 نقطة

البنك الأهلي 18 نقطة

فاركو 17 نقطة

المصري 16 نقطة

سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

الاتحاد السكندري 14 نقطة

الجونة 14 نقطة

طلائع الجيش 14 نقطة

غزل المحلة 13 نقطة

المقاولون العرب 11 نقطة

إيسترن كومباني 10 نقاط

مصر المقاصة 9 نقاط

الإسماعيلي 8 نقاط.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

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الجولة 13 تقام مباراة الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 يخوض الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 يخوض الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 يخوض الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 يخوض الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض فريق بيراميدز ضد الزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر