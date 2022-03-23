نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع أرقام وإيميلات خدمة عملاء بنك مصر من داخل مصر وخارجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك مصر هو أحد أقدم وأعرق البنوك الحكومية المصرية ولذلك يتواصل مع خدمة عملاء بنك مصر الغالبية العظمى من المصريين من مختلف القطاعات من أجل الاستفسارات والخدمات. يتعامل مع بنك مصر عدد كبير من المواطنين المصريين؛ حيث أن معظم المرتبات والمعاشات الحكومية يتم صرفها عن طريق بنك مصر. إلى جانب ذلك، يلجأ الكثيرون إلى البنك فيما يخص الاحتفاظ بالأموال واستثمارها لما للبنك من تاريخ طويل في المجال الاقتصادي في مصر كما أنهم يمكنهم أيضاً الحصول على القروض الشخصية أو التمويلية أو شراء شهادات بنك مصر. يتعامل البنك كذلك مع المستثمرين من داخل مصر وخارجها. لكل ما سبق؛ يوفر البنك قاعدة كبيرة من مسئولي خدمة العملاء للرد على الاستفسارات وتقديم الخدمات الطارئة وغير الطارئة أو تقديم المشورة فيما يخص المعاملات مع البنك. في هذا المقال نتعرف على أهم أرقام وطرق التواصل مع خدمة عملاء بنك مصر.

أرقام خدمة عملاء بنك مصر من داخل مصر وخارجها:

رقم الخط الساخن من داخل مصر هو 19888، وهو متاح 24 ساعة طوال الأسبوع.

رقم الخط الساخن دولياً من خارج مصر هو 0020219888، ومتاح على هذا الرقم خدمة واتساب بيزنيس للإجابة على الاستفسارات.

كذلك رقم الرسائل النصية لاستقبال استفسارات العملاء المميزين لبنك مصر وهو 01011119888.

رقم الرسائل النصية للاستعلام عن كافة خدمات البنك ولإرسال الاستفسارات والشكاوى هو 01019888000 (002).

يتم الرد على الرسائل فقط في أوقات العمل الرسمية للبنك

خدمة العملاء اونلاين:

خدمة عملاء بنك مصر اونلاين هي إحدى أهم مميزات بنك مصر، حيث يوفر البنك التواصل الالكتروني مع العملاء عبر عدة طرق وهي:

المساعد الذكي للموقع الرسمي لبنك مصر. عندما تقوم بفتح الموقع الرسمي للبنك يظهر لك أقصى يمين الشاشة مربع شات مع المساعد الافتراضي للبنك. يمكنك التواصل من خلالة بشكل مبدئي وقد تجد لديه إجابة ما تتساءل عنه.

من خلال موقع بنك مصر الرسمي يمكنك ارسال الشكاوى والمقترحات عن طريق بند الشكاوى والمقترحات من قائمة اتصل بنا أو اضغط هنا.

عن طريق البريد الالكتروني. يمكنك إرسال استفسارك في صورة رسالة على البريد التالي [email protected] وسيرد عليك فريق عمل البريد الإلكتروني في مدة تبدأ من 48 ساعة عمل.

البريد الإلكتروني الخاص بالعملاء المميزين VIP والذي يستقبل استفسارات عملاء BMVIP وهو [email protected] .

مواقع التواصل الإجتماعي و خدمة عملاء بنك مصر:

ومثل أي منشأة تواكب التطور العالمي وتسعى إلى تواصل أسهل بينها وبين عملائها، أقدم بنك مصر على إنشاء صفحات على مواقع التواصل المختلفة. عن طريقها يتمكن العملاء من متابعة الجديد و آخر التطورات الخاصة بالخدمات وأيضاً يمكنهم التواصل مع خدمة العملاء.

يمكنك متابعة تطورات وأخبار بنك مصر عن طريق فيديوهات اليوتيوب هنا.

يمكنك متابعة أخبار البنك والتواصل مع خدمة العملاء عن طريق الفيسبوك هنا.

كما يمكنك متابعة التغريدات والتواصل مع خدمة العملاء عن طريق الرسائل الخاصة DM على تويتر من هنا.

تابع البنك أيضاً أو تواصل مع خدمة العملاء عبر انستجرام من هنا.

وأخيراً، يمكن لأي عميل من عملاء بنك مصر التواصل مع خدمة عملاء بنك مصر عن طريق مكاتب خدمة العملاء المتاحة بفروع البنك والتي يزيد عددها عن 80 فرعاً بجميع أنحاء الجمهورية. يمكنك معرفة عناوين الفروع بالمحافظات المختلفة من هنا.