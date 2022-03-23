عاجل- بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وقامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتها التخصصية، بتجهيز وتعبئة أكثر من مليون ونصف عبوة غذائية لطرحها فى الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60 %، ودفعها فى المحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وفى سياق متصل، ضخ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المنتجات من كل السلع فى السوق المحلى عبر 1200 منفذ متحرك و212 منفذا ثابتا فى جميع المحافظات ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة.

كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة من جهوده بتوفير السلع الأساسية من كل الأصناف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 62 مجمعا وفرعا فى كل أنحاء الجمهورية، وشهدت المنافذ إقبالا من كل فئات الشعب على مستوى الجمهورية، والذين أشادوا بجهود قواتهم المسلحة فى توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وأعربوا عن ثقتهم فى جودة المنتجات المعروضة وكمياتها الوفيرة.

كما تم توفير حصص مجانية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى تم توزيعها على 30 ألف أسرة فى كل أنحاء الجمهورية.

يأتى ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، لتؤكد على جاهزيتها ودعمها دوما لأبناء الشعب المصرى العظيم.