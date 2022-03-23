موجز دوت الخليج: تفاصيل زيادة المعاشات.. وبشرى بشأن الطقس

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحد الأدنى والأقصى لزيادات المعاشات والذى قررته الحكومة اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: أسعار الذهب اليوم فى مصر التأمينات تعلن تفاصيل الحد الأدنى والأقصى لزيادة المعاشات الإفتاء تحسم الجدل بشأن التعامل بـ شهادات الاستثمار افتتاح معرض أهلا رمضان فى الجيزة اليوم.. اعرف مكانه الأرصاد تعلن عن أهم ظاهرة تؤثر على طقس اليوم تمتد لـ القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم حالة الطقس خلال 6 أيام.. الأرصاد تزف بشرى (صورة) رئيس أوكرانيا: المحادثات مع روسيا صعبة.. تشهد صداما أحيانا اتهام جديد من الولايات المتحدة لـ روسيا فى أوكرانيا الخارجية البريطانية تتوعد روسيا من جديد وزير الإعلام اليمنى: المجتمع الدولى ساهم فى تنامى إرهاب الحوثيين كورونا فى العالم.. الإصابات والوفيات فى الطالع كورونا فى كوريا الجنوبية.. الإصابات تلامس نصف مليون خلال يوم واتساب يبدأ طرح ميزة جديدة لمستخدميه (تفاصيل) فيلم الشيماء.. سميرة أحمد: «لما بشوفه بعيط» حلا شيحة ترد على أنباء خلعها الحجاب على طريقتها الخاصة (صور) بعد 18 يوما فقط.. إيرادات The Batman تفوق الخيال سميرة أحمد: أعلنت مزادا لبيع بعض ملابسى.. لهذا السبب (فيديو) المباحث تكشف سبب وفاة فتاة فى شقة بـ مدينة نصر جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب فى ترعة بـ أبو النمرس

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