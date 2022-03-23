القنوات الناقلة لمباراة مصر أمام السنغال فى تصفيات كأس العالم

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يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الجمعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر ضد السنغال عبر قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعي منتخب مصر في تحقيق الفوز في المباراة، وذلك من أجل تسهيل مشوار التأهلي إلي كأس العالم فى قطر.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل -محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

ضياء السيد مدرب عام للمنتخب

وكشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، عن حالة لاعبي المنتخب في المسكر المقام بالدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة السنغال بتصفيات مونديال قطر.

وصرح ضياء السيد على هامش مران المنتخب أمس الثلاثاء، أن لاعبي الفراعنة يعيشون في حالة من التركز الشديد في الوقت الحالي قبل مواجهة السنغال.

وأضاف: "اللعيبه لديها ثقة في أنفسها ويعلمون جيدًا أن حلم الشعب المصري يتمثل في التأهل للمونديال، ولدينا حالة من الإصرار لتحقيق هذا الحلم".

وتابع: "نعمل بكل جدية في المعسكر بعد النقلة الكبيرة التي شهدها منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والجميع شعر بها من كافة الجوانب والدعم".

وأكد باللعب بروح قتالية عالية وإرضاء الجماهير والعمل على التأهل للمونديال، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري الكبير سيحفز اللاعبين وسكون العامل الأكبر في تحقيق الفوز.