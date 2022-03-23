/687555/موعد-مباراة-البرتغال--ضد-تركيا-فى-ملحق-تصفيات-كاس-العالم

يدخل منتخب البرتغال مباراته القادمة ضد نظيره التركي، والتي من المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري ضمن منافسات ملحق تصفيات كاس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يستطيع منتخب البرتغال في التأهل المباشر لمونديال قطر 2022، وذاك بعد وصافة ترتيب المجموعة الأولى خلف منتخب صربيا، كما جاء المنتخب التركى وصيفا في المجموعة السابعة خلف المنتخب الهولندي.

فيما يتفوف المنتخب البرتغالى فى تاريخ المواجهات بينه وبين التركى التي جمعتهما سواء على المستوى الرسمي، بينما يتفوق الأخير على مستوى المواجهات الودية.

رونالدو عن موعد إعتزاله كرة القدم

وقد كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب بلاده ومهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رأيه حول الإنتقادات الأخيرة التي تعرض لها من قبل الجميع والأخص من لاعبي كرة القدم والإعلام.

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "من الصعب أن أقول إنني لا أريد المزيد، لأنني إذا كنت في نادِ يمنحني الفرصة للفوز بالمزيد من الألقاب، فلما لا؟ وفي المنتخب الوطني أيضًا".

وأضاف: "أعلم أنه لم يتبق لي الكثير من السنوات في اللعب، أربع أو خمس سنوات أخرى، سنرى، أريد أن أفوز بمزيد من الأشياء".

وواصل: "عليك أن تكون ذكيًا وتعلم أنك في سن 18 أو 20 أو 25 يكون الأمر مختلفًا عما إذا كنت في 35".

رونالدو عن خبرته وذكائه

واستكمل: "هذا هو النضج والخبرة والذكاء لفهم أنه ربما تخسر بعض الأشياء للفوز بأشياء أخرى ولديك التوازن الصحيح لمواصلة المنافسة وتكون على أعلى مستوى".

وتعرض رونالدو إلى الكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وغريزته التهديفية، حيث لم يسجل إلا هدفًا واحدًا فقط في عام 2022.

ورغم ذلك، قال رونالدو: "أظهر عامًا بعد عام أن الأرقام تتحدث عن نفسها، لست مضطرًا لأن أخبرك أنني جيد جدًا، لأن الأرقام موجودة، الحقائق هي حقائق، والباقي ليس كذلك، لا يهم على الإطلاق".